ACHTUNG: Gashauptleitung wird saniert – Verkehrsbehinderungen in Volkach angekündigt

A N Z E I G E

VOLKACH – Im Zeitraum vom 6. bis längstens 31. Juli 2026 kommt es in der Gartenstraße und der Schaubmühlstraße zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von Arbeiten an der Gashauptleitung.

Die Baumaßnahme wird in drei Bauabschnitte unterteilt. Begonnen wird im Bereich der Gartenstraße 4. Dort wird eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Spitalstraße eingerichtet. Zusätzlich kommt es zu einer halbseitigen Sperrung von Gehweg und Fahrbahn.

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Im Anschluss an diesen Abschnitt folgen weitere Arbeiten in der Schaubmühlstraße. Während die Einbahnstraßenregelung dort aufgehoben wird, bleibt die halbseitige Sperrung weiterhin bestehen. Eine entsprechende Umleitung wird für den Verkehr eingerichtet.

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Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen während der Bauzeit.