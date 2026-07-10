ACHTUNG: Gasleitungsreparatur – Auffahrt zur Gunnar-Wester-Straße gesperrt

SCHWEINFURT – Wegen einer kurzfristig erforderlichen Reparatur an einer Gasleitung kommt es bis voraussichtlich 17. Juli 2026 zu Einschränkungen im Bereich der Gunnar-Wester-Straße. Die Auffahrt von der Ernst-Sachs-Straße ist während der Bauarbeiten gesperrt.

Betroffen ist das Abbiegen aus der Ernst-Sachs-Straße (stadteinwärts zwischen den beiden Unterführungen) in die Gunnar-Wester-Straße. Eine Umleitung ist über die Schrammstraße, die Giegler-Pascha-Straße, die Gunnar-Wester-Straße sowie den Kreisverkehr an der Hauptbahnhofstraße ausgeschildert.

Die Reparatur ist notwendig, um die sichere und zuverlässige Gasversorgung im Stadtgebiet dauerhaft zu gewährleisten.

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Die Stadtwerke Schweinfurt kontrollieren ihr Gasnetz regelmäßig im Rahmen turnusmäßiger Prüfungen. Dabei werden mögliche Schäden oder Undichtigkeiten frühzeitig erkannt und bei Bedarf zeitnah behoben. Diese Instandhaltungsmaßnahmen tragen wesentlich zur Versorgungssicherheit und zum langfristigen Erhalt der Netzinfrastruktur bei.

Die Stadtwerke bemühen sich, die Arbeiten schnellstmöglich abzuschließen und die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Für die vorübergehenden Einschränkungen wird um Verständnis gebeten.