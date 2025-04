ACHTUNG Gastronomen: Kriminelle fälschen BGN- und DGUV-Schreiben und fordern zu Zahlungen auf

Aktuell versenden Kriminelle sowohl postalisch als auch per E-Mail gefälschte Schreiben an BGN-Mitgliedsunternehmen. Die Schreiben tragen Betreffzeilen wie „Pflicht zur Anbringung des Augenspülstation-Schildes – Frist zur Umsetzung“ oder „Wichtige Zahlungsaufforderung für Augenspül-Schild (verpflichtend)“. Den Schreiben ist häufig eine Rechnung beigefügt, die inzwischen auch eine „Augenspülstation nach DIN-Norm“ umfasst.

Seit letzter Woche erhalten die betroffenen Unternehmen Schreiben mit dem Absender „DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ und dem Betreff „Einführung des digitalen Präventionsmoduls zum 1. Juli 2025 – Verpflichtende Teilnahme für alle Mitgliedsunternehmen – inkl. Beitragssenkung“. Auch diese Schreiben sind gefälscht und ein Betrugsversuch!

Die Schreiben sind mit hoher krimineller Energie gefälscht. Sowohl das Anschreiben als auch die Rechnung enthalten eine angebliche BGN-Telefonnummer, unter der sich die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe meldet. Es wird vermutet, dass diese Anrufe in einem Call-Center im Ausland landen. Außerdem enthält die angegebene E-Mail-Adresse „berufsgenossenschaft-nahrungsmittel-gastgewerbe.com“ eine Täuschung, da sie auf die tatsächliche Seite der BGN weiterleitet. Auch die Domain-Namen variieren mittlerweile, jedoch wurden von der BGN bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Wichtig: Leisten Sie keine Zahlungen! Die BGN verschickt grundsätzlich keine Rechnungen für Materialien, wie etwa für Schilder.

Die Strafverfolgungsbehörden wurden bereits informiert, und die BGN ergreift alle rechtlichen Schritte, um möglichen Schaden für die Mitgliedsbetriebe zu minimieren. Sollten Sie bereits Zahlungen geleistet haben, melden Sie sich bitte per E-Mail an kommunikation@bgn.de. In diesen Fällen wird dringend zur Anzeige geraten, und Sie erhalten das entsprechende Aktenzeichen sowie den Kontakt der Strafverfolgungsbehörden.

Für alle Fragen, ob ein Anruf oder ein Schreiben tatsächlich von der BGN stammt, können Sie die Präventions-Hotline der BGN unter der Nummer 0621/4456-3517 kontaktieren.

Quelle: BGN