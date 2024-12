ACHTUNG: Geänderte Öffnungszeiten im Landratsamt Haßkberge und Kreisabfallzentrum Wonfurt um Silvester

HAßFURT – Schließung des Landratsamts und des Kreisabfallzentrums an Silvester

Das Landratsamt Haßberge sowie alle dazugehörigen Dienststellen bleiben am 31. Dezember (Silvester) geschlossen. Am Montag, den 30. Dezember, ist das Landratsamt wie gewohnt geöffnet.

Auch das Kreisabfallzentrum in Wonfurt wird am 31. Dezember geschlossen sein. Am 30. Dezember gelten dort die regulären Öffnungszeiten von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie von 12:45 bis 16:00 Uhr.