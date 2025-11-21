Auto IU

ACHTUNG: Glasfaserausbau in Bad Kissingen führt zu Behinderungen

BAD KISSINGEN – Aufgrund der Verlegung von Glasfaserleitungen in der Kapellenstraße müssen ab Montag, den 24. November, die Parkplätze im Bereich des Kapellenfriedhofs gesperrt werden.

Die Bauarbeiten beginnen am 24. November und sollen, gute Witterung vorausgesetzt, bis Samstag, den 29. November, abgeschlossen sein.

Während der Bauzeit kann es in der Kapellenstraße punktuell zu Verkehrsbehinderungen kommen.

21. November 2025Letztes Update 21. November 2025
