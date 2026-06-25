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ACHTUNG: Grillverbot am Baggersee „Am Schweinfurter Kreuz“ aufgrund akuter Waldbrandgefahr
A N Z E I G E
SCHWEINFURT – Wegen der derzeit herrschenden, akuten Waldbrandgefahr hat die Stadt Schweinfurt ein Grillverbot für die Naherholungsanlage „Am Schweinfurter Kreuz“ erlassen.
Details zum Verbot
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Zeitraum: Ab Mittwoch, den 24. Juni 2026, bis auf Weiteres.
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Ort: Naherholungsanlage „Am Schweinfurter Kreuz“.
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Hintergrund: Die Maßnahme dient dem vorbeugenden Brandschutz aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen.
Vor Ort wurden bereits entsprechende Hinweisschilder angebracht, um Besucherinnen und Besucher über das Verbot zu informieren. Die Bevölkerung wird eindringlich gebeten, sich an diese Regelung zu halten, um die Waldbrandgefahr zu minimieren.
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