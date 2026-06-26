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ACHTUNG: Grillverbot am Baggersee „Am Schweinfurter Kreuz“ aufgrund akuter Waldbrandgefahr

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
ACHTUNG: Grillverbot am Baggersee „Am Schweinfurter Kreuz“ aufgrund akuter Waldbrandgefahr
Bild von Frauke Riether auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Wegen der derzeit herrschenden, akuten Waldbrandgefahr hat die Stadt Schweinfurt ein Grillverbot für die Naherholungsanlage „Am Schweinfurter Kreuz“ erlassen.

Details zum Verbot

Vor Ort wurden bereits entsprechende Hinweisschilder angebracht, um Besucherinnen und Besucher über das Verbot zu informieren. Die Bevölkerung wird eindringlich gebeten, sich an diese Regelung zu halten, um die Waldbrandgefahr zu minimieren.

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