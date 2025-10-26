Auto IU
ACHTUNG: Halbseitige Sperrung der Bergmannstrasse Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Ab Montag, den 27. Oktober, beginnen in der Bergmannstraße Suchschlitze gegraben zu werden. Die Maßnahme, die zwischen der Kreuzung Ostring und der Kreuzung Bahnhofstraße durchgeführt wird, dauert voraussichtlich etwa zwei Wochen. Während der Arbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Straße erforderlich.
Die Suchschlitze sind gezielte, schmale Aufgrabungen, die dazu dienen, die genaue Lage und Tiefe bestehender Versorgungsleitungen (Strom-, Wasser-, Gas- oder Telekommunikationsleitungen) sichtbar zu machen. Diese Informationen sind wichtig für die sichere und präzise Planung zukünftiger Tiefbaumaßnahmen.
