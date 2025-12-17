Auto IU
ACHTUNG: Heute sind das Landratsamt Haßfurt und das Kreisabfallzentrum Wonfurt nur vormittags geöffnet
LANDKREIS HASSBERGE – Aufgrund einer internen Veranstaltung sind das Landratsamt Haßberge mit allen Dienststellen sowie das Kreisabfallzentrum in Wonfurt am Mittwoch, den 17. Dezember, nur vormittags geöffnet.
Landratsamt Haßberge: Geöffnet bis 12:30 Uhr. Danach ist die Behörde geschlossen.
Kreisabfallzentrum Wonfurt: Geöffnet von 8:00 Uhr bis 13:30 Uhr. Danach sind keine Anlieferungen mehr möglich.
Die Erreichbarkeit für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahl 2026 auf Kreisebene ist an diesem Tag gewährleistet.
