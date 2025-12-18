Auto IU

ACHTUNG: Heute sind das Landratsamt Haßfurt und das Kreisabfallzentrum Wonfurt nur vormittags geöffnet

18. Dezember 2025Letztes Update 18. Dezember 2025
Landratsamt Haßfurt
Sparkasse

LANDKREIS HASSBERGE – Aufgrund einer internen Veranstaltung sind das Landratsamt Haßberge mit allen Dienststellen sowie das Kreisabfallzentrum in Wonfurt am Mittwoch, den 17. Dezember, nur vormittags geöffnet.

Die Erreichbarkeit für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahl 2026 auf Kreisebene ist an diesem Tag gewährleistet.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Dezember 2025Letztes Update 18. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)