Auto IU
ACHTUNG: Heute Sirenen-Probealarm in den Haßbergen
HAẞBERGE – Das Landratsamt Haßberge führt in Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle Schweinfurt am Samstag, den 18. Oktober 2025, um 11:45 Uhr einen Probebetrieb der Feuerwehrsirenen durch. Der Test betrifft den Inspektionsbezirk III des Landkreises.
Betroffen sind die Feuerwehren der Städte Haßfurt, Königsberg und Zeil, sowie die Gemeinden Breitbrunn, Ebelsbach, Kirchlauter und Stettfeld. Das Sirenensignal, welches eine Minute dauert, wird während des Probebetriebs zweimal unterbrochen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!