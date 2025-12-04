Auto IU
ACHTUNG: Hotel Sonnenhof erhält Gasanschluss – Fußgänger werden durch den Kurpark geführt
BAD KISSINGEN – Aufgrund der Erstellung des Gasanschlusses für das Hotel Sonnenhof Bad Kissingen muss der Bereich Am Kurgarten zwischen der Einmündung Martin-Luther-Straße und dem Rondell voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt von Montag, den 8. Dezember, bis Dienstag, den 23. Dezember.
Während dieser Zeit wird der Fußgängerverkehr durch den Kurpark geleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!