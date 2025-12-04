Auto IU

ACHTUNG: Hotel Sonnenhof erhält Gasanschluss – Fußgänger werden durch den Kurpark geführt

BAD KISSINGEN – Aufgrund der Erstellung des Gasanschlusses für das Hotel Sonnenhof Bad Kissingen muss der Bereich Am Kurgarten zwischen der Einmündung Martin-Luther-Straße und dem Rondell voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt von Montag, den 8. Dezember, bis Dienstag, den 23. Dezember.

Während dieser Zeit wird der Fußgängerverkehr durch den Kurpark geleitet.

