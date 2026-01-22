ACHTUNG in Bad Kissingen: Bahnhof zwei Tage lang nur via Bergmannstraße anfahrbar
BAD KISSINGEN – Wegen der Aufstellung eines Baukrans für eine private Baumaßnahme wird die Kurhausstraße in Höhe der Hausnummer 43 von Freitagnachmittag, den 23. Januar, bis Samstagabend, den 24. Januar 2026, vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt aus Richtung der Schlachthof-Kreuzung bleibt lediglich bis zur Tankstelle und der Firma Groma frei, während die Straße von Norden her bis zur Hausnummer 39 befahrbar bleibt. Da die Sperrung bereits um 15:00 Uhr am Freitag beginnt und bis Samstag um 20:00 Uhr andauert, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf erhebliche Einschränkungen einstellen.
Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Zufahrt zum Bahnhof, die während der Bauarbeiten nicht über die gewohnte Route von der Schlachthof-Kreuzung aus möglich ist. Der Bahnhof kann stattdessen ausschließlich über die Bergmannstraße angefahren werden. Autofahrer, die aus südlicher Richtung über den Ostring kommen, müssen beachten, dass ein Linksabbiegen in die Bergmannstraße untersagt ist. Entsprechend ist ein Umweg einzuplanen, um die Bergmannstraße als Rechtsabbieger zu erreichen, wobei eine entsprechende Umleitung vor Ort ausgeschildert wird.
Auch Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs sind von der Baumaßnahme betroffen, da die Stadtbuslinien 2 und 7 die Haltestellen in der Kurhausstraße vorübergehend nicht bedienen können. Die Busse werden großräumig umgeleitet, was zu geänderten Abfahrtszeiten führen kann. Fahrgäste werden gebeten, sich vorab über die Baustellenfahrpläne auf der Homepage des Nahverkehrs Mainfranken (www.nahverkehr-mainfranken.de) zu informieren. Bahnreisende erhalten zudem direkt am Bahnhof entsprechende Hinweise auf die geltenden Verkehrsbehinderungen.
