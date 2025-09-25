ACHTUNG in Bad Kissingen: Garitzer Seestrasse zwei Tage lang gesperrt
BAD KISSINGEN – Die Erdarbeiten für den Neubau der Henneberg-Grundschule in Garitz haben planmäßig begonnen. Aufgrund von Arbeiten am Wasseranschluss muss die Seestraße kommende Woche für zwei Tage voll gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer müssen sich daher auf geänderte Regelungen einstellen.
Aktuell sind die Bauarbeiten mit der Profilierung der Baugrube in vollem Gange, nachdem der Oberboden bereits abgetragen und zwischengelagert wurde. Die planmäßigen Erdarbeiten markieren den erfolgreichen Start des Schulneubauprojekts.
Für die anstehenden Arbeiten am Wasseranschluss muss die Seestraße im Kreuzungsbereich Riedgraben auf Höhe der Sportgaststätte am Montag und Dienstag, den 29. und 30. September, für zwei Werktage komplett gesperrt werden. Als Umleitung darf an diesen beiden Tagen der geschotterte Weg um den Sportplatz herum entgegen der Einbahnstraße befahren werden. Danach tritt die bereits kommunizierte Einbahnstraßenregelung wieder in Kraft.
Der Parkplatz der Gaststätte wird an den beiden Tagen ebenfalls nicht zugänglich sein. Die Gaststätte bleibt am Montag geschlossen. Für den Dienstag wird ein Teil des Bauzauns geöffnet, um Gaststättenbesuchern das ersatzweise Parken auf der Baustellenfläche vor der Sportgaststätte zu ermöglichen.
