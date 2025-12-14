Auto IU
ACHTUNG in Bad Kissingen: Reparatur einer Gasleitung in der Promenadestraße – Umleitung über Tattersall und Parkplatz Tattersall notwendig
BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen beginnen am Montag, den 15. Dezember 2025, mit der Reparatur einer Gasleitung in der Promenadestraße. Aufgrund der notwendigen Arbeiten muss die Straße ab Höhe der Hausnummer 5 vollgesperrt werden.
Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte der kommenden Woche abgeschlossen sein.
Verkehrsumleitung
Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet:
-
Die Promenadestraße ist ab Hausnummer 5 voll gesperrt.
-
Die Umleitung erfolgt über den Reithausplatz, entlang des Gebäudes Tattersall, und über den Parkplatz Tattersall.
-
Die dahinterliegenden Anwesen bleiben erreichbar.
Die Stadtwerke Bad Kissingen bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen.
