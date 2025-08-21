ACHTUNG in Bad Kissingen: Sperrung zwischen Feldstraße und Bischwindstraße
BAD KISSINGEN – Ab Mittwoch, dem 27. August, beginnen in Garitz Bauarbeiten in der Seehofstraße, die voraussichtlich bis Ende November andauern werden. Die Stadt Bad Kissingen und die Stadtwerke erneuern gemeinsam einen beschädigten Durchlass des Marbachs sowie Gas- und Wasserleitungen. Für die Dauer der Maßnahme wird die Seehofstraße zwischen der Feldstraße und der Bischwindstraße voll gesperrt.
Im Zuge der Bauarbeiten werden die alten Leitungen durch Stahlbetonrohre ersetzt. Zusätzlich werden neue Gas-, Wasser- und Regenwasserleitungen verlegt. Abschließend wird die Fahrbahn, die viele Schäden und Schlaglöcher aufweist, vollständig erneuert. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 360.000 Euro, die anteilig von Stadt und Stadtwerken getragen werden.
Während der Bauzeit wird der Fahrzeugverkehr über den Westring und die Baptist-Hoffmann-Straße umgeleitet. Die Raiffeisenstraße ist über den Westring weiterhin erreichbar. Für Fußgänger bleibt der gesperrte Bereich durchgängig passierbar. Im Stadtbusverkehr entfallen die beiden Haltestellen in der Raiffeisenstraße. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Dr.-Georg-Heim-Straße eingerichtet.
