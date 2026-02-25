Auto IU

ACHTUNG in Bad Kissingen: Wiedereinbau der Induktionsschleifen in der Hartmannstraße

ACHTUNG in Bad Kissingen: Wiedereinbau der Induktionsschleifen in der Hartmannstraße
BAD KISSINGEN – Im Zuge der Baumaßnahmen in der Hartmannstraße werden am Donnerstag, den 12. März, die für die Ampelsteuerung notwendigen Induktionsschleifen wieder in die Fahrbahn eingebaut. Diese technischen Einrichtungen sind für eine verkehrsabhängige Steuerung der Signalanlagen unverzichtbar, mussten jedoch während der Bauarbeiten vorübergehend entfernt werden.

Da für die Installation der Schleifen einzelne Fahrbahnbereiche abschnittsweise gesperrt oder der Verkehr verlangsamt werden muss, kann es im Tagesverlauf zu leichten Behinderungen kommen.

Du wirst gebeten, in diesem Bereich besonders aufmerksam zu fahren und die aufgestellte Beschilderung konsequent zu beachten.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Arbeiten, die zur Optimierung des Verkehrsflusses beitragen.

