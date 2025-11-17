ACHTUNG: In Bad Kissingen wird die Seestraße für zwei Wochen voll gesperrt
BAD KISSINGEN / GARITZ – Im Zuge des Neubaus der Henneberg-Grundschule in Garitz muss ein Teilabschnitt der Seestraße für zwei Wochen voll gesperrt werden, um Leitungen der Bayern- und Stadtwerke zu verlegen.
Die Vollsperrung betrifft den Bereich von der Einfahrt zur Sportgaststätte bis zur Einfahrt des Schotterwegs und dauert von Freitag, 21. November, bis einschließlich Freitag, 5. Dezember.
Die Sportgaststätte bleibt über ihren Parkplatz durchgehend erreichbar.
Eine Umfahrung der gesperrten Strecke über den Schotterweg um den Sportplatz herum ist in dieser Zeit nicht möglich, da der Weg vor der Baustelle als Sackgasse endet.
Die Anlieger Seestraße 27 sowie der Gebrauchs- und Schutzhundeverein (GSV) sind während der Sperrung nur über folgende Route erreichbar: Westring – Alte Euerdorfer Straße – und dann rechts in Richtung Hundeplatz.
