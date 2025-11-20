Auto IU

ACHTUNG: In Bad Kissingen wird die Seestraße für zwei Wochen voll gesperrt

20. November 2025Letztes Update 20. November 2025
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Sparkasse

BAD KISSINGEN / GARITZ – Im Zuge des Neubaus der Henneberg-Grundschule in Garitz muss ein Teilabschnitt der Seestraße für zwei Wochen voll gesperrt werden, um Leitungen der Bayern- und Stadtwerke zu verlegen.

Die Vollsperrung betrifft den Bereich von der Einfahrt zur Sportgaststätte bis zur Einfahrt des Schotterwegs und dauert von Freitag, 21. November, bis einschließlich Freitag, 5. Dezember.

Die Anlieger Seestraße 27 sowie der Gebrauchs- und Schutzhundeverein (GSV) sind während der Sperrung nur über folgende Route erreichbar: Westring – Alte Euerdorfer Straße – und dann rechts in Richtung Hundeplatz.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. November 2025Letztes Update 20. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)