Achtung in der dunklen Jahreszeit: Vielzahl von Einbrüchen in Häuser und Wohnungen

LKR. ASCHAFFENBURG UND MILTENBERG – Am Wochenende wurden zahlreiche Einbrüche in Häuser und Wohnungen gemeldet. Die Täter erbeuteten Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände. In einem Fall wurden sie von einem Hausbewohner überrascht und in die Flucht geschlagen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Einbruchsfälle im Überblick:

GLATTBACH – Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte über die Terrassentür Zutritt zu einem Anwesen in der Straße „Borngrund“. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Der Beuteschaden ist noch unklar.

OBERNBURG – Versuchter Einbruch

Ebenfalls am Freitag, gegen 19:40 Uhr, versuchten Täter in der Straße „Am Tiefental“ in eine Wohnung einzudringen. Der Hausbewohner hörte Geräusche und konnte die Einbrecher vertreiben.

HÖSBACH – Wohnung angegangen

Zwischen Sonntag, 19.01., 12:00 Uhr, und Dienstag, 21.01., 20:25 Uhr, wurde eine Wohnung in der Stauffenbergstraße gewaltsam betreten. Zwei Bankkarten wurden entwendet.

JOHANNESBERG – Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, zwischen 16:45 Uhr und 23:45 Uhr, stiegen Täter über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Spessartstraße ein. Bargeld und eine Spiegelreflexkamera wurden gestohlen.

MÖMBRIS – Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, gegen 19:10 Uhr, drangen Einbrecher in der Lilienstraße in ein Einfamilienhaus ein. Sie entwendeten Schmuck, Bargeld und eine Digitalkamera.

GROẞOSTHEIM – Einbruch in Einfamilienhaus

In der Ostendstraße gelangten Täter am Samstag, zwischen 13:55 Uhr und 19:10 Uhr, in ein Einfamilienhaus und stahlen Wertgegenstände im vierstelligen Bereich.

Zeugen gesucht:

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet um Hinweise zu folgenden Fragen:

Wurden in den relevanten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Gibt es Beobachtungen, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Informationen geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733.