ACHTUNG: In Würzburg Stadtring Süd gilt jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h
WÜRZBURG – Am Stadtring Süd wird die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf den gesamten Abschnitt zwischen der Baustelle Rottendorfer Straße und der Einengung auf der Brücke über die Zeppelinstraße ausgedehnt. Die Maßnahme soll den Verkehrsfluss verstetigen und die Brücke vorsorglich entlasten. Zur Überwachung der Geschwindigkeit wird die stationäre Blitzanlage entsprechend umprogrammiert.
Die Erweiterung der Tempo-30-Zone dient vorrangig dazu, den Verkehrsfluss in diesem Bereich zu verbessern und die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu gewährleisten. Damit soll die Brücke über die Zeppelinstraße, die eine wichtige Verbindung darstellt, entlastet werden.
Die bereits vorhandene stationäre Blitzanlage an der Abfahrt Zeppelinstraße wird auf die neue Geschwindigkeit von 30 km/h angepasst, um die Einhaltung der Vorgabe zu kontrollieren.
