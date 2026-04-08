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ACHTUNG: Kanalanschlussarbeiten in der Theresienstraße Bad Kissingen: Verkehrsbehinderungen erwartet

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
ACHTUNG: Kanalanschlussarbeiten in der Theresienstraße Bad Kissingen: Verkehrsbehinderungen erwartet
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Aufgrund der Herstellung eines Kanalhausanschlusses in der Theresienstraße müssen sich Verkehrsteilnehmer seit dem gestrigen Dienstag, den 7. April, auf Einschränkungen einstellen. Die Bauarbeiten auf Höhe der Hausnummer 23 werden voraussichtlich bis Freitag, den 17. April, andauern.

Für die Durchführung der Baumaßnahme wurde eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn eingerichtet. Da der Verkehr in diesem Bereich nun eingeschränkt fließt, kann es insbesondere zu den Stoßzeiten zu Verzögerungen kommen.

Sperrung von Parkflächen zur Verkehrsregelung

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Um einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss trotz der Baustelle zu gewährleisten, wurde zudem ein Parkverbot für die umliegenden Parkflächen erlassen. Die Stadt Bad Kissingen bittet Anwohner und Besucher um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und empfiehlt, den Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren oder entsprechend mehr Zeit für die Durchfahrt einzuplanen.

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