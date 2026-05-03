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ACHTUNG: Kanaluntersuchung in der Bismarckstraße Bad Kissingen: Parkverbot ab Montag

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
ACHTUNG: Kanaluntersuchung in der Bismarckstraße Bad Kissingen: Parkverbot ab Montag
Bild von David Keller auf Pixabay
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BAD KISSINGEN – Im Auftrag der Stadt Bad Kissingen werden in Kürze umfangreiche Wartungsarbeiten am Kanalnetz durchgeführt. In der Bismarckstraße müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer daher auf Einschränkungen einstellen.

Ab Montag, den 4. Mai, bis voraussichtlich Freitag, den 15. Mai 2026, finden im Bereich der Hausnummern 42 bis 71 Reinigungsmaßnahmen sowie Untersuchungen der Abwasserleitungen mittels Kanal-TV statt.

Absolutes Haltverbot erforderlich

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Um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten und die Durchfahrt für die Spezialfahrzeuge zu ermöglichen, wird auf den bestehenden Parkplätzen im betroffenen Abschnitt ein absolutes Haltverbot eingerichtet.

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Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es während der Maßnahmen zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen kann und bittet alle Betroffenen um Verständnis sowie um rechtzeitige Berücksichtigung bei der Parkplatzsuche.

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