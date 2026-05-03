ACHTUNG: Kanaluntersuchung in der Bismarckstraße Bad Kissingen: Parkverbot ab Montag
BAD KISSINGEN – Im Auftrag der Stadt Bad Kissingen werden in Kürze umfangreiche Wartungsarbeiten am Kanalnetz durchgeführt. In der Bismarckstraße müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer daher auf Einschränkungen einstellen.
Ab Montag, den 4. Mai, bis voraussichtlich Freitag, den 15. Mai 2026, finden im Bereich der Hausnummern 42 bis 71 Reinigungsmaßnahmen sowie Untersuchungen der Abwasserleitungen mittels Kanal-TV statt.
Absolutes Haltverbot erforderlich
Um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten und die Durchfahrt für die Spezialfahrzeuge zu ermöglichen, wird auf den bestehenden Parkplätzen im betroffenen Abschnitt ein absolutes Haltverbot eingerichtet.
Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es während der Maßnahmen zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen kann und bittet alle Betroffenen um Verständnis sowie um rechtzeitige Berücksichtigung bei der Parkplatzsuche.
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