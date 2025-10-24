Auto IU

ACHTUNG: Koellikerstraße Würzburg – Vollsperrung ab Dienstag

24. Oktober 2025Letztes Update 24. Oktober 2025
WÜRZBURG – Ab Dienstag, den 28. Oktober 2025, wird die Koellikerstraße auf Höhe der Zufahrt zum Röntgenring aufgrund von Bauarbeiten (Verlegung der Fernwärmeleitung und Erneuerung der Gasleitung) vollgesperrt. Die Einbahnregelung wird dadurch aufgehoben.

Die Zu- und Abfahrt zum Juliusspital und zu den Parkhäusern ist ab diesem Zeitpunkt nur noch über die Juliuspromenade möglich. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2025 an.

