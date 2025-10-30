ACHTUNG: Kreisstraße SW 28 – Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten
LANDKREIS SCHWEINFURT / PUSSELSHEIM – Die Kreisstraße SW 28 innerhalb der Ortsdurchfahrt Pusselsheim ist aufgrund laufender Bauarbeiten gesperrt. Der Landkreis Schweinfurt lässt dort Instandsetzungsmaßnahmen durchführen, nachdem die Gemeinde Donnersdorf bereits die Gehwege nach der Kanalerneuerung erneuert hat.
Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt in den bevorstehenden Herbstferien (3. bis 7. November), in denen eine neue Fahrbahndecke aufgetragen werden soll. Ziel ist es, die Deckenbaumaßnahme während der Ferien abzuschließen, um die Auswirkungen auf den Schulbusverkehr so gering wie möglich zu halten.
Eine Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. Der Landkreis bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen.
Zuvor hatten sich die Mitglieder des Ausschusses für Straßenbau und Radwegeinfrastruktur bei einer Exkursion ein Bild von der Situation gemacht. Das Gremium betonte, dass der Landkreis konsequent in die Sicherheit und Qualität seiner Straßen investiere und lobte die verlässliche Arbeit des Tiefbauamts und des Kreisbauhofs.
