ACHTUNG: L 2276 erneute Vollsperrung in der OD Knetzgau – Hauptstraße

KNETZGAU – Ab Montag, dem 28. Oktober 2024, werden die restlichen Deckenbauarbeiten an der Hauptstraße zwischen dem Rathaus und der Westheimer Straße durchgeführt.

In dieser Zeit wird die Hauptstraße zwischen der Westheimer Straße und dem Rathaus voll gesperrt, wodurch die Zufahrten zum Plan und zur Ringstraße nicht befahrbar sind. Allerdings bleiben die Westheimer Straße, Am Rathaus und die Haigstraße weiterhin befahrbar, ebenso die Hauptstraße ab dem Rathaus bis zum Ortsausgang in Richtung Haßfurt.

Eine Umleitung wird über die L 2427 (Zubringer) und L 2447 (B 26 alt) nach Haßfurt eingerichtet. Die Bauphase soll bis zum 04. November 2024 andauern, danach wird die Sperrung wieder aufgehoben und die Bauarbeiten in Knetzgau abgeschlossen.

Die Kosten der Baumaßnahmen betragen ca. 600.000 €, wobei der Freistaat Bayern und die Gemeinde Knetzgau, mit einem Anteil von ca. 60.000 €, die Finanzierung übernehmen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Sperrungen und die damit verbundenen Einschränkungen einzustellen.