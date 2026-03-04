ACHTUNG: Landesweiter Probealarm am 12. März 2026
LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Donnerstag, 12. März, findet ab 11:00 Uhr bayernweit ein Probealarm statt, bei dem auch im Landkreis Schweinfurt die Sirenen und weitere Warnmittel getestet werden. Dabei wird ein einminütiger, an- und abschwellender Heulton zu hören sein, der im Ernstfall dazu aufruft, Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.
Neben den Sirenen werden laut Bayerischem Innenministerium auch Warn-Apps und der Mobilfunkdienst „Cell Broadcast“ getestet, über den Warnnachrichten direkt an Handys und Smartphones versendet werden. Die Auslöse erfolgt über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS). Gegen 11:30 Uhr bzw. 11:45 Uhr wird eine Entwarnung über die Sirenen in Form eines einminütigen, gleichbleibenden Dauertons sowie über MoWaS erfolgen.
Der Test dient der Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Systeme und der Sensibilisierung der Bevölkerung. Kompakte Informationen zum Thema Notfallvorsorge und Warnung finden Bürgerinnen und Bürger unter
