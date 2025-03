ACHTUNG: Landesweiter Sirenenprobealarm am 13. März

Am 13. März ab 11 Uhr findet in ganz Bayern der einheitliche Probealarm statt. Auch die Stadt Schweinfurt nimmt an dieser Überprüfung des Sirenenwarnsystems teil.

Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit der Warnsysteme zu testen und die Bevölkerung über die Bedeutung der Sirenensignale zu informieren.

Es werden zwei Sirenensignale im Abstand von etwa 30 Minuten zu hören sein:

Ein einminütiger, an- und abschwellender Heulton. Dieser signalisiert, dass ein Rundfunkgerät eingeschaltet und auf amtliche Durchsagen geachtet werden sollte, da möglicherweise eine schwerwiegende Gefahr besteht. Ein einminütiger Dauerton. Dieser bedeutet Entwarnung und zeigt an, dass keine Gefahr mehr besteht.

Zusätzlich werden weitere Warnmittel getestet, darunter die Warn-Apps NINA, KATWARN und BIWAPP, die mehrfach ausgelöst werden können. Auch über das Cell-Broadcast-System des Landes Bayern wird eine Warnnachricht direkt an Mobiltelefone gesendet, unabhängig davon, ob eine Warn-App installiert ist.