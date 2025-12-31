ACHTUNG: Landratsamt Bad Kissingen am 2. Januar geschlossen
BAD KISSINGEN – Das Landratsamt Bad Kissingen sowie sämtliche dazugehörige Dienststellen bleiben am Freitag, den 2. Januar 2026, geschlossen. Diese Regelung betrifft auch die Verwaltung des Kommunalunternehmens, die an diesem Tag ebenfalls nicht besetzt sein wird. Trotz der allgemeinen Schließung bleiben bestimmte zentrale Servicebereiche für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar oder im Einsatz.
Die Müllabfuhr im Landkreis ist von der Schließung nicht betroffen und führt die Leerungen wie gewohnt durch. Zudem steht das Abfallwirtschaftszentrum Wirmsthal zu den regulären Zeiten von 8:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung. Eine wichtige Ausnahme gilt auch für das Büro der Kreiswahlleitung im Landratsamt: Um wahlrechtliche Angelegenheiten zu klären oder Kreiswahlvorschläge einzureichen, ist das Büro von 8:00 bis 12:00 Uhr sowohl persönlich als auch telefonisch unter der Nummer 0971/801-4025 erreichbar.
