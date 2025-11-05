Auto IU

ACHTUNG: Martini-Markt in der Innenstadt von Bad Kissingen führt zu Verkehrsbehinderungen

5. November 2025Letztes Update 5. November 2025
Foto: Pixabay / geralt
BAD KISSINGEN – Am Donnerstag, den 6. November, findet in Bad Kissingen der Martini-Markt statt. Aus diesem Grund kommt es in mehreren Bereichen zu Verkehrsbeschränkungen.

Der Martini-Markt wird auf folgenden Plätzen und Straßen abgehalten:

  • Rathausplatz
  • Am Füllbacher Hof
  • Eisenstädter Platz
  • Kirchgasse
  • Spitalgasse

