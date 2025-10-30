Auto IU
ACHTUNG: Martini-Markt in der Innenstadt von Bad Kissingen führt zu Verkehrsbehinderungen
BAD KISSINGEN – Am Donnerstag, den 6. November, findet in Bad Kissingen der Martini-Markt statt. Aus diesem Grund kommt es in mehreren Bereichen zu Verkehrsbeschränkungen.
Der Martini-Markt wird auf folgenden Plätzen und Straßen abgehalten:
- Rathausplatz
- Am Füllbacher Hof
- Eisenstädter Platz
- Kirchgasse
- Spitalgasse
