ACHTUNG: Nachtbaustelle am Ostring Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – In der Nacht von Freitag, 24. Oktober, auf Samstag, 25. Oktober, wird die Bahnbrücke am Ostring in der Nähe der Schwimmbadkreuzung im Rahmen regelmäßiger Kontrollen untersucht. Die Arbeiten finden nachts statt, um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten.
Die Überprüfung erfolgt in der Zeit von 20:00 Uhr abends bis 5:00 Uhr frühmorgens. Während der Arbeiten wird abwechselnd jeweils eine Fahrspur gesperrt.
