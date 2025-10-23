Auto IU

ACHTUNG: Nachtbaustelle am Ostring Bad Kissingen

23. Oktober 2025Letztes Update 23. Oktober 2025
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Sparkasse

BAD KISSINGEN – In der Nacht von Freitag, 24. Oktober, auf Samstag, 25. Oktober, wird die Bahnbrücke am Ostring in der Nähe der Schwimmbadkreuzung im Rahmen regelmäßiger Kontrollen untersucht. Die Arbeiten finden nachts statt, um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten.

Die Überprüfung erfolgt in der Zeit von 20:00 Uhr abends bis 5:00 Uhr frühmorgens. Während der Arbeiten wird abwechselnd jeweils eine Fahrspur gesperrt.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Oktober 2025Letztes Update 23. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)