ACHTUNG: Nächster Bauabschnitt in der Münnerstädter Straße Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Ab Montag, 12. Mai 2025, geht die Baustelle zur Erneuerung der Wasserleitung in der Münnerstädter Straße in den nächsten Bauabschnitt, der voraussichtlich fünf Wochen dauern wird. Ziel ist es, die Arbeiten bis zur Offroad-Messe Abenteuer Allrad Mitte Juni weitestgehend abzuschließen.

Im Zuge dieses zweiten Bauabschnitts wird die stadteinwärts führende Fahrbahn zwischen der Einmündung Winkelser Straße und der Lilienstraße halbseitig gesperrt. Die Zufahrt von der Straße Am Seidenschwanz auf die Münnerstädter Straße ist während dieser Zeit nicht möglich. Anlieger der Straßen Am Steinbusch und Am Seidenschwanz erreichen ihre Grundstücke stattdessen über die Händelstraße und die Von-Humboldt-Straße.

Gute Nachrichten gibt es für die Zufahrten aus der Händelstraße und der Lilienstraße in die Münnerstädter Straße: Diese, die im ersten Bauabschnitt gesperrt waren, sind ab Montag wieder frei befahrbar.

Im direkten Baustellenbereich der Münnerstädter Straße selbst bleiben die Zufahrten eingeschränkt. Die betroffenen Anwohner werden hierüber gesondert informiert. Die Zufahrt zum TÜV-Gelände wird je nach Fortschritt der Bauarbeiten angepasst und entsprechend ausgeschildert.

Auswirkungen auf den Busverkehr:

Die Baumaßnahmen haben auch Auswirkungen auf den Buslinien 3 (Stadtbus) und 8147 (Richtung Münnerstadt). Erfreulicherweise ist die Haltestelle „Lilienstraße“ stadtauswärts, die bisher nicht bedient werden konnte, ab Montag wieder uneingeschränkt nutzbar. Die eingerichtete Ersatzhaltestelle entfällt.

Die Haltestellen in der Münnerstädter Straße (stadteinwärts vor dem TÜV) sowie in der Händel- und Von-Humboldt-Straße werden während des zweiten Bauabschnitts nicht angefahren. Fahrgäste werden gebeten, die eingerichtete Ersatzhaltestelle auf der stadteinwärts gelegenen Seite gegenüber der Münnerstädter Straße 4 zu nutzen.