ACHTUNG: Nächtliche Vollsperrung der Luitpoldstraße im Rahmen des Fernwärmeausbaus
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt treiben den Ausbau ihres klimafreundlichen Fernwärmenetzes weiter voran. Um weitere Gebäude in der Innenstadt zukunftssicher und umweltfreundlich mit Wärme zu versorgen, werden seit Anfang Juni neue Leitungen in der Luitpoldstraße verlegt. Für eine notwendige Querung der Straße kommt es ab dem 8. September zu nächtlichen Vollsperrungen.
Die Baumaßnahme soll einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energiezukunft der Stadt leisten. Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten während der Sommerferien und überwiegend in den Nachtstunden statt.
Vom 8. bis 12. September 2025 ist die Luitpoldstraße im Bereich des Gerichtsgebäudes daher jeweils ab 18:00 Uhr voll gesperrt. Tagsüber wird der Verkehr ab 5:00 Uhr morgens über provisorisch verlegte Stahlplatten wieder freigegeben. Für Fußgänger stehen während der gesamten Bauzeit gesicherte Übergänge mittels Fußgängerbrücken zur Verfügung. Der Busverkehr wird während der nächtlichen Vollsperrung umgeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!