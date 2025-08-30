ACHTUNG: Neue Straßendecken – Bauarbeiten starten im September in Königsberg und Schmachtenberg

LANDKREIS HASSBERGE – Die Tiefbauverwaltung des Landratsamtes Haßberge hat für September 2025 notwendige Straßensanierungsarbeiten in verschiedenen Gemeinden angekündigt. Diese Bauarbeiten, die zur Erhaltung sicherer Wege dienen, werden teilweise zu Vollsperrungen führen. Alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden um Verständnis für die Beeinträchtigungen gebeten.

In Königsberg muss die HAS 6 im Bereich der Ortsdurchfahrt (Bahnhofstraße und Hellinger Straße) vom 1. bis zum 26. September komplett gesperrt werden. Zusätzlich kommt es vom 17. bis 24. September an der Einmündung der HAS 6 zur St 2275 zu Einschränkungen, wobei innerhalb dieses Zeitraums eine eintägige Vollsperrung notwendig sein wird.

Auch in Zeil am Main sind Baumaßnahmen geplant. In der Straße Schmachtenberg wird es vom 2. bis 24. September zu Verkehrsbehinderungen kommen. Innerhalb der Kalenderwoche 39 (22.–28. September) ist dort zudem eine eintägige Vollsperrung erforderlich.

Die Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert sein. Verkehrsteilnehmer sollten die Hinweise beachten und etwas mehr Zeit für ihre Wege einplanen. Die Tiefbauverwaltung dankt allen Bürgern für ihr Verständnis und ihre Rücksichtnahme.