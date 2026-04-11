Auto IU

ACHTUNG: ÖPNV im Landkreis Schweinfurt – Fahrplanänderungen ab dem 13. April

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026
ACHTUNG: ÖPNV im Landkreis Schweinfurt – Fahrplanänderungen ab dem 13. April
Foto: 2fly4
Sparkasse

LANDKREIS SCHWEINFURT – Fahrgäste im Landkreis Schweinfurt müssen sich ab Montag, dem 13. April, auf geänderte Fahrtzeiten einstellen. Betroffen sind mehrere Buslinien sowie einzelne Schulbusverbindungen, deren Betrieb zur Optimierung des gesamten Fahrplans angepasst wurde.

Durch die neuen Fahrtzeiten sollen Anschlüsse verlässlicher erreicht und die Gesamtfahrzeiten auf bestimmten Strecken verkürzt werden. Ziel der Maßnahmen ist es, den Fahrgästen einen schnelleren und effizienteren Transport an ihr Ziel zu ermöglichen.

Betroffene Linien im Überblick

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Die Anpassungen betreffen die folgenden Linien im Verbundgebiet:

Das könnte Dich auch interessieren:

TELEGRAM - Easy informiert bleiben!

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Linie 210: Schweinfurt – Bad Königshofen

  • Linie 218: Schulbusverkehr

  • Linie 223: Schweinfurt – Volkach

  • Linie 225: Gerolzhofen – Kolitzheim

  • Linie 231: Schweinfurt – Werneck

  • Linie 238: Schweinfurt – Dipbach

Informationen für Fahrgäste

Das Landratsamt bittet alle Pendler und Schüler, ihre jeweiligen Verbindungen vorab genau zu prüfen. Die aktualisierten Fahrpläne sowie detaillierte Hinweise zu den einzelnen Änderungen stehen ab dem 9. April online zur Verfügung unter:

www.landkreis-schweinfurt.de/busfahren

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026

Mehr

Polizeikontrolle in Gerolzhofen: Pkw ohne Versicherung und mit gefälschten Kennzeichen

Polizeikontrolle in Gerolzhofen: Pkw ohne Versicherung und mit gefälschten Kennzeichen

11. April 2026
Vandalismus und Unfallflucht in Würzburg: Polizei sucht Zeugen

Vandalismus und Unfallflucht in Würzburg: Polizei sucht Zeugen

11. April 2026
Karate: TG Schweinfurt wird offizieller Bayern-Stützpunkt für Kumite

Karate: TG Schweinfurt wird offizieller Bayern-Stützpunkt für Kumite

11. April 2026
Foto: Bamberger Basketball GmbH

Saisonfinale in Oberbayern: Bamberg Baskets gastieren zum Abschluss in Wasserburg

11. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)