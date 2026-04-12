Auto IU

ACHTUNG: ÖPNV im Landkreis Schweinfurt – Fahrplanänderungen ab dem 13. April

12. April 2026Letztes Update 12. April 2026
ACHTUNG: ÖPNV im Landkreis Schweinfurt – Fahrplanänderungen ab dem 13. April
Foto: 2fly4
Eisgeliebt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Fahrgäste im Landkreis Schweinfurt müssen sich ab Montag, dem 13. April, auf geänderte Fahrtzeiten einstellen. Betroffen sind mehrere Buslinien sowie einzelne Schulbusverbindungen, deren Betrieb zur Optimierung des gesamten Fahrplans angepasst wurde.

Durch die neuen Fahrtzeiten sollen Anschlüsse verlässlicher erreicht und die Gesamtfahrzeiten auf bestimmten Strecken verkürzt werden. Ziel der Maßnahmen ist es, den Fahrgästen einen schnelleren und effizienteren Transport an ihr Ziel zu ermöglichen.

Betroffene Linien im Überblick

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Die Anpassungen betreffen die folgenden Linien im Verbundgebiet:

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Linie 210: Schweinfurt – Bad Königshofen

  • Linie 218: Schulbusverkehr

  • Linie 223: Schweinfurt – Volkach

  • Linie 225: Gerolzhofen – Kolitzheim

  • Linie 231: Schweinfurt – Werneck

  • Linie 238: Schweinfurt – Dipbach

Informationen für Fahrgäste

Das Landratsamt bittet alle Pendler und Schüler, ihre jeweiligen Verbindungen vorab genau zu prüfen. Die aktualisierten Fahrpläne sowie detaillierte Hinweise zu den einzelnen Änderungen stehen ab dem 9. April online zur Verfügung unter:

www.landkreis-schweinfurt.de/busfahren

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. April 2026Letztes Update 12. April 2026

Mehr

Schwerer Verkehrsunfall – 63-jähriger Radfahrer schwerstverletzt – Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Schwerer Verkehrsunfall – 63-jähriger Radfahrer schwerstverletzt – Polizei ermittelt zum Unfallhergang

12. April 2026
50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

12. April 2026
Der Abstieg des 1. FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga ist besiegelt

Der Abstieg des 1. FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga ist besiegelt

12. April 2026
Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch – Ermittlungsrichter erlässt Unterbringungsbefehl nach Angriff in Schonungen

Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch – Ermittlungsrichter erlässt Unterbringungsbefehl nach Angriff in Schonungen

12. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)