ACHTUNG: ÖPNV im Landkreis Schweinfurt – Fahrplanänderungen ab dem 13. April
LANDKREIS SCHWEINFURT – Fahrgäste im Landkreis Schweinfurt müssen sich ab Montag, dem 13. April, auf geänderte Fahrtzeiten einstellen. Betroffen sind mehrere Buslinien sowie einzelne Schulbusverbindungen, deren Betrieb zur Optimierung des gesamten Fahrplans angepasst wurde.
Durch die neuen Fahrtzeiten sollen Anschlüsse verlässlicher erreicht und die Gesamtfahrzeiten auf bestimmten Strecken verkürzt werden. Ziel der Maßnahmen ist es, den Fahrgästen einen schnelleren und effizienteren Transport an ihr Ziel zu ermöglichen.
Betroffene Linien im Überblick
Die Anpassungen betreffen die folgenden Linien im Verbundgebiet:
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Linie 210: Schweinfurt – Bad Königshofen
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Linie 218: Schulbusverkehr
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Linie 223: Schweinfurt – Volkach
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Linie 225: Gerolzhofen – Kolitzheim
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Linie 231: Schweinfurt – Werneck
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Linie 238: Schweinfurt – Dipbach
Informationen für Fahrgäste
Das Landratsamt bittet alle Pendler und Schüler, ihre jeweiligen Verbindungen vorab genau zu prüfen. Die aktualisierten Fahrpläne sowie detaillierte Hinweise zu den einzelnen Änderungen stehen ab dem 9. April online zur Verfügung unter:
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