ACHTUNG: Rathäuser der VG Volkach und das Schwimmbad in Volkach am 16.12.2025 geschlossen
VOLKACH – Wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung sind die Rathäuser in Nordheim und Volkach am 16.12.2025 ab mittags für den Publikumsverkehr geschlossen, das Rathaus Sommerach ist ganztägig geschlossen.
Ebenfalls ganztägig geschlossen ist das Hallenbad Volkach. Die Fähre Fahr fährt am Dienstag lediglich von 6.30 bis 8.30 Uhr.
Ab Mittwoch, 17.12. 2025, sind Rathäuser und Einrichtungen wieder zu den bekannten Zeiten für den Publikumsverkehr geöffnet. Wir bitten um Verständnis und Beachtung!
