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ACHTUNG: Reinigung der Sinkkästen bis 25. Juli in Bad Kissingen

8. Juli 2026Letztes Update 8. Juli 2026
ACHTUNG: Reinigung der Sinkkästen bis 25. Juli in Bad Kissingen
Ein Sinkkasten wird mit Hilfe eines Krans aus dem Boden gehoben und entleert. Foto: Pia Bauer
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BAD KISSINGEN – Im gesamten Stadtgebiet werden derzeit alle 5.406 Straßeneinläufe gereinigt. Die Arbeiten dienen der Sicherstellung einer funktionierenden Straßenentwässerung und sollen voraussichtlich bis Samstag, 25. Juli, abgeschlossen sein.

Die Reinigung der Sinkkästen erfolgt regelmäßig zweimal im Jahr, damit Regenwasser auch künftig ungehindert abfließen kann.

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Verstrickt und zugenäht

Die Stadt bittet deshalb alle Bürgerinnen und Bürger, bis zum Abschluss der Arbeiten möglichst keine Fahrzeuge auf oder unmittelbar vor den Straßeneinläufen an den Rinnsteinen zu parken. Nur so können die Sinkkästen vollständig gereinigt werden.

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Während der Reinigungsarbeiten kann es stellenweise zu kurzen Verkehrsbehinderungen kommen.


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