ACHTUNG: Reparaturarbeiten in der Oskar von Miller Straße in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – In der Oskar-von-Miller-Straße beginnen am Dienstag, den 30. September, Bauarbeiten zur Reparatur eines Wasserrohrbruchs im Bereich der Wendeschleife. Die geplanten Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 10. Oktober an. Aufgrund der Baumaßnahmen wird die dortige Bushaltestelle der Linie 2 nicht bedient.
Fahrgäste der Linie 2, die von der Sperrung betroffen sind, werden gebeten, als Ersatz auf die Bushaltestellen der Linie 7 in der Würzburger Straße auszuweichen.
