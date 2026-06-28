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ACHTUNG: Rowdy River Raft Race – Angepasster Ablauf wegen Hitze

28. Juni 2026Letztes Update 28. Juni 2026
ACHTUNG: Rowdy River Raft Race – Angepasster Ablauf wegen Hitze
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Aufgrund der aktuellen hohen Temperaturen findet das heutige „Rowdy River Raft Race“ (Sonntag, 28. Juni 2026) an der Gutermann-Promenade unter besonderen Vorkehrungen statt. Die Veranstalter haben ein Hitzeschutz-Konzept implementiert und den Zeitplan kurzfristig gestrafft.

Wichtige Zeitplan-Anpassung

Um die Belastung für Teilnehmer, Zuschauer und insbesondere die Schulmannschaften zu minimieren, wurde der Rennplan verkürzt. Die Siegerehrung findet bereits um 15:00 Uhr statt.

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Hier ist der angepasste Ablaufplan für den heutigen Tag:

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Programmpunkt Uhrzeit (ca.)
MainSplash-Challenge 10:00 Uhr
Vorläufe 10:20 Uhr
Siegerehrung MainSplash-Challenge 12:00 Uhr
Zwischenläufe 13:30 Uhr
Endläufe 14:30 Uhr
Siegerehrung 15:00 Uhr

Hitzeschutz für alle Beteiligten

Die Anpassungen erfolgten in enger Absprache mit dem Arbeitskreis „Sport in Schule und Verein“ der Stadt Schweinfurt. Das Hitzeschutz-Konzept dient der Sicherheit und dem Wohlbefinden aller Anwesenden. Die Veranstalter bitten um Verständnis für diese kurzfristigen Änderungen, die zum Schutz von Teilnehmern, Zuschauern und dem Helferteam umgesetzt wurden.


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