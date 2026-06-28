ACHTUNG: Rowdy River Raft Race – Angepasster Ablauf wegen Hitze
SCHWEINFURT – Aufgrund der aktuellen hohen Temperaturen findet das heutige „Rowdy River Raft Race“ (Sonntag, 28. Juni 2026) an der Gutermann-Promenade unter besonderen Vorkehrungen statt. Die Veranstalter haben ein Hitzeschutz-Konzept implementiert und den Zeitplan kurzfristig gestrafft.
Wichtige Zeitplan-Anpassung
Um die Belastung für Teilnehmer, Zuschauer und insbesondere die Schulmannschaften zu minimieren, wurde der Rennplan verkürzt. Die Siegerehrung findet bereits um 15:00 Uhr statt.
Hier ist der angepasste Ablaufplan für den heutigen Tag:
|Programmpunkt
|Uhrzeit (ca.)
|MainSplash-Challenge
|10:00 Uhr
|Vorläufe
|10:20 Uhr
|Siegerehrung MainSplash-Challenge
|12:00 Uhr
|Zwischenläufe
|13:30 Uhr
|Endläufe
|14:30 Uhr
|Siegerehrung
|15:00 Uhr
Hitzeschutz für alle Beteiligten
Die Anpassungen erfolgten in enger Absprache mit dem Arbeitskreis „Sport in Schule und Verein“ der Stadt Schweinfurt. Das Hitzeschutz-Konzept dient der Sicherheit und dem Wohlbefinden aller Anwesenden. Die Veranstalter bitten um Verständnis für diese kurzfristigen Änderungen, die zum Schutz von Teilnehmern, Zuschauern und dem Helferteam umgesetzt wurden.
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