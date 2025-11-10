Auto IU
ACHTUNG: Sanierung des Geh- und Radwegs am Nordring Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen führt noch bis Freitag, den 14. November, Sanierungsarbeiten am Geh- und Radweg entlang des Nordrings durch. Die Maßnahme betrifft den Abschnitt von der Kreuzung Erhardstraße bis zur Kreuzung Kapellenstraße.
Ziel der Arbeiten ist die Instandsetzung der bestehenden Wegoberfläche, um die Verkehrssicherheit und den Nutzungskomfort für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern. Während der Sanierung muss im genannten Bereich mit Einschränkungen gerechnet werden.
