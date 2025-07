ACHTUNG: SIDO Konzert am 05. Juli – Hinweis auf Parkmöglichkeiten und Verkehrseinschränkungen

SCHWEINFURT – Am Samstag, den 05. Juli, gastiert Rapstar SIDO im Rahmen seiner Jubiläumstour im Sachs-Stadion. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr, erwartet werden mehrere Tausend Besucher. Die Stadt SCHWEINFURT empfiehlt allen Konzertgästen, frühzeitig anzureisen, da mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um das Veranstaltungsgelände zu rechnen ist.

Parkmöglichkeiten für Konzertbesucher

Für alle, die mit dem Auto anreisen, stehen im Umfeld des Stadions folgende Parkflächen zur Verfügung:

Volksfestplatz

Parkharfe am Volksfestplatz

Niederwerrner Straße und John-F.-Kennedy-Ring

Geschwister-Scholl-Straße

Industriegebiet nördlich des Sachs-Stadions (Willi-Kaidel-Straße, Am Hainig)

Ledward Kaserne (Zufahrt nur über Willi-Kaidel-Straße!)

Technische Hochschule SCHWEINFURT (Fritz-Drescher-Straße)

Firma Schäffler AG (Fritz-Drescher-Straße)

Die Parkflächen sind über das Parkleitsystem ausgeschildert. Teilweise wird eine Gebühr in Höhe von 4,00 Euro erhoben. Für Rollstuhlfahrer sind gesonderte Parkplätze auf dem Volksfestplatz reserviert.

Kostenloser Busshuttle für Ticketinhaber

Zusätzlich stehen im Stadtgebiet weitere kostenpflichtige Parkplätze in Innenstadtnähe zur Verfügung. Von dort ist das Veranstaltungsgelände mit einem kostenlosen Busshuttle für Ticketinhaber bequem ab dem Roßmarkt erreichbar.

Verkehrseinschränkungen rund um das Stadion

Am Konzerttag ist der Kasernenweg ab 08:00 Uhr morgens bis voraussichtlich Sonntag, 06. Juli, 08:00 Uhr gesperrt. Eine Zufahrt in den Stadtteil Yorktown ist in diesem Zeitraum nur über die Willi-Kaidel-Straße möglich.

Zusätzlich wird die Niederwerrner Straße im Bereich zwischen Kasernenweg und John-F.-Kennedy-Ring nach Konzertende für etwa 45 Minuten voll gesperrt, um einen sicheren Abfluss des Besucheraufkommens zu gewährleisten.

Die Stadt SCHWEINFURT bittet alle Konzertbesucher um Verständnis und entsprechende Planung bei der Anreise.