ACHTUNG: Sirenen heulen in den Haßbergen zur Probe
HAẞBERGE – Das Landratsamt Haßberge führt in Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt am Samstag, den 4. Oktober 2025, einen Probebetrieb der Feuerwehrsirenen durch. Die Sirenenprobe findet um 11:45 Uhr statt und betrifft den Inspektionsbezirk I.
Die Probe umfasst die Feuerwehren der Stadt Ebern sowie die Feuerwehren der Gemeinden Pfarrweisach, Rentweinsdorf und Untermerzbach.
Das Sirenensignal wird eine Minute lang dauern und zweimal kurz unterbrochen. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Probe, sodass für die Bevölkerung keine Gefahr besteht.
