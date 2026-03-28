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ACHTUNG: Sperrung in der Föhrenstraße in Bad Kissingen – Stadtbuslinie 5 wird umgeleitet

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026
ACHTUNG: Sperrung in der Föhrenstraße in Bad Kissingen – Stadtbuslinie 5 wird umgeleitet
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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REITERSWIESEN – In der Zeit von Montag, 30. März, bis Donnerstag, 30. April, wird die Föhrenstraße im Bereich der Anwesen 2 bis 4 für den Verkehr gesperrt. Grund hierfür sind zunächst Bauarbeiten der Stadtwerke an einer Schieberkappe sowie die anschließende Errichtung eines Fertighauses.

Die Sperrung erfordert eine Anpassung des Linienverkehrs, da der betroffene Abschnitt für die Durchfahrt nicht zur Verfügung steht. Die Stadtbuslinie 5 wird daher über die Höhenstraße, Burgstraße und den Burgblick umgeleitet, um den gesperrten Bereich zu umfahren.

Ersatzhaltestellen und Fahrgastinformation

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Um die Mobilität der Anwohner und Fahrgäste während der vierwöchigen Bauphase zu gewährleisten, wurden entsprechende Maßnahmen getroffen:

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  • Haltestellen: Es werden zwei Ersatzhaltestellen in der Burgstraße und in der Höhenstraße eingerichtet.

  • Umleitungsstrecke: Die Busse verkehren planmäßig über die Route Höhenstraße – Burgstraße – Burgblick – Föhrenstraße.

Die Stadtwerke bitten um Verständnis für die notwendigen Arbeiten am unterirdischen Schutzschacht, die der langfristigen Sicherung der Infrastruktur dienen. Nach Abschluss der Leitungsarbeiten wird der Aufbau des Fertighauses die Sperrung bis Ende April abschließen.

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