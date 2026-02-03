Auto IU

ACHTUNG: Sperrung wegen Baumfällarbeiten in Bad Kissingen

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026
ACHTUNG: Sperrung wegen Baumfällarbeiten in Bad Kissingen
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Wegen unaufschiebbarer Baumfällarbeiten muss die Straße „Am Steig“ am Samstag, den 7. Februar, für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Fällungen erfordern den Einsatz eines Mobilkrans, der direkt auf der Fahrbahn positioniert wird. Aus Sicherheitsgründen ist eine Befahrung des betroffenen Bereichs in der Zeit von 6:00 bis 19:00 Uhr nicht möglich.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren und die entsprechenden Hinweisschilder vor Ort zu beachten. Die Maßnahme ist notwendig, um die Verkehrssicherheit im Bereich der Bäume dauerhaft zu gewährleisten und einen reibungslosen Arbeitsablauf während des Kraneinsatzes zu ermöglichen. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Straße am Samstagabend wieder regulär für den Verkehr freigegeben.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

DIE MUSST DU HABEN: Adidas Unisex Adilette Aqua-Slides – Sportstimmung trifft auf Livestyle

Hol dir den ultimativen Klassiker für dein Badevergnügen und deine Freizeit direkt nach Hause. Die adidas Unisex Adilette Aqua Slides vereinen funktionales Design mit dem ikonischen Style der drei Streifen und bieten dir nach dem Sport oder im Alltag genau die Entspannung, die deine Füße verdienen.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026

Mehr

Stern-Titelstory: Tipps eines UKW-Experten zu Rückenschmerzen

Stern-Titelstory: Tipps eines UKW-Experten zu Rückenschmerzen

3. Februar 2026
Mehrere Aufzüge im Bahnhof Rottendorf beschädigt

Mehrere Aufzüge im Bahnhof Rottendorf beschädigt

3. Februar 2026
Informationsabend „Betrug an Senioren“ in Gochsheim stößt auf große Resonanz

Informationsabend „Betrug an Senioren“ in Gochsheim stößt auf große Resonanz

3. Februar 2026
ACHTUNG: Fake-News zum Fall Jakub Michalik auf Social-Media

ACHTUNG: Fake-News zum Fall Jakub Michalik auf Social-Media

3. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)