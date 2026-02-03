ACHTUNG: Sperrung wegen Baumfällarbeiten in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Wegen unaufschiebbarer Baumfällarbeiten muss die Straße „Am Steig“ am Samstag, den 7. Februar, für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Fällungen erfordern den Einsatz eines Mobilkrans, der direkt auf der Fahrbahn positioniert wird. Aus Sicherheitsgründen ist eine Befahrung des betroffenen Bereichs in der Zeit von 6:00 bis 19:00 Uhr nicht möglich.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren und die entsprechenden Hinweisschilder vor Ort zu beachten. Die Maßnahme ist notwendig, um die Verkehrssicherheit im Bereich der Bäume dauerhaft zu gewährleisten und einen reibungslosen Arbeitsablauf während des Kraneinsatzes zu ermöglichen. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Straße am Samstagabend wieder regulär für den Verkehr freigegeben.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!