ACHTUNG: Staatsstraße 2279 muss gesperrt werden

19. September 2025Letztes Update 19. September 2025
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
LANDKREIS HASSBERGEAufgrund von Kranarbeiten für den Austausch eines Strommastes wird die Staatsstraße 2279 zwischen Prölsdorf und Halbersdorf am 24. September 2025 voll gesperrt. Autofahrer müssen sich am Mittwochvormittag auf eine Umleitungsstrecke einstellen.

Die Vollsperrung dauert von 8:00 Uhr bis voraussichtlich 14:00 Uhr. Die Umleitungsstrecke für den Verkehr ab Prölsdorf verläuft über Schindelsee, Kirchaich und Lisberg.

Für die Gegenrichtung wird der Verkehr ab Schönbrunn im Steigerwald ebenfalls umgeleitet.

