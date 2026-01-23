Auto IU

ACHTUNG: Stadtverwaltung Bad Kissingen zweimal nicht erreichbar

23. Januar 2026Letztes Update 23. Januar 2026
Bild von 3D Animation Production Company auf Pixabay
BAD KISSINGEN – Aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten an der Telefonanlage und am IT-Netz der Stadtverwaltung Bad Kissingen wird die Erreichbarkeit der Behörde sowie ihrer Außenstellen an den kommenden zwei Wochenenden zeitweise eingeschränkt sein. Die geplanten System-Updates sind erforderlich, um die technische Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen und die Betriebssicherheit langfristig zu gewährleisten. Während der laufenden Arbeiten können weder Telefonanrufe entgegengenommen noch digitale Anfragen zeitnah bearbeitet werden.

Die erste Phase der technischen Umstellung beginnt am Freitag, den 23. Januar, bereits ab 13:00 Uhr. In diesem Zeitraum ist die gesamte Verwaltung für den restlichen Tag telefonisch nicht erreichbar. Ein zweites, umfangreicheres Update-Fenster ist für das darauffolgende Wochenende geplant: Von Freitag, den 30. Januar, ab 13:00 Uhr bis einschließlich Samstag, den 31. Januar, bleibt die IT-Infrastruktur erneut abgeschaltet.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, dringende Angelegenheiten außerhalb dieser Wartungszeiten zu klären oder auf die regulären Öffnungszeiten unter der Woche auszuweichen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese kurzzeitigen Beeinträchtigungen, die der Modernisierung der städtischen Kommunikation dienen. Ab dem jeweiligen Montagmorgen nach den Arbeiten stehen alle Dienste wieder im gewohnten Umfang zur Verfügung.

