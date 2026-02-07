Auto IU

ACHTUNG: Stadtverwaltung schließt am Faschingsdienstag früher

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026
ACHTUNG: Stadtverwaltung schließt am Faschingsdienstag früher
Foto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Am Faschingsdienstag, den 17. Februar, beenden die Dienststellen der allgemeinen Stadtverwaltung sowie die Stadtbücherei mit ihren Zweigstellen den Betrieb bereits um 12:00 Uhr. Das Museum Georg Schäfer, die Kunsthalle, der Wertstoffhof in der Oslostraße sowie die Kompostanlage am Euerbacher Weg bleiben an diesem Tag komplett geschlossen.

Ab Mittwoch, den 18. Februar, sind die Stadtverwaltung sowie die Entsorgungseinrichtungen wieder zu den regulären Zeiten erreichbar.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026

Mehr

Mit Leib und Seele: 3.000 Euro für den Wildpark Schweinfurt

Mit Leib und Seele: 3.000 Euro für den Wildpark Schweinfurt

7. Februar 2026
Tote Person nach Gartenhüttenbrand aufgefunden

Tote Person nach Gartenhüttenbrand aufgefunden

7. Februar 2026
Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

7. Februar 2026
Rund 500 Notrufe täglich im gesamten Leitstellengebiet der ILS Schweinfurt

Rund 500 Notrufe täglich im gesamten Leitstellengebiet der ILS Schweinfurt

7. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)