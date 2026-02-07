ACHTUNG: Stadtverwaltung schließt am Faschingsdienstag früher

SCHWEINFURT – Am Faschingsdienstag, den 17. Februar, beenden die Dienststellen der allgemeinen Stadtverwaltung sowie die Stadtbücherei mit ihren Zweigstellen den Betrieb bereits um 12:00 Uhr. Das Museum Georg Schäfer, die Kunsthalle, der Wertstoffhof in der Oslostraße sowie die Kompostanlage am Euerbacher Weg bleiben an diesem Tag komplett geschlossen.

Ab Mittwoch, den 18. Februar, sind die Stadtverwaltung sowie die Entsorgungseinrichtungen wieder zu den regulären Zeiten erreichbar.