ACHTUNG: Stadtwerke Bad Kissingen erneuern Kabelverbindungstechnik in Poppenroth – Umleitung und Verlegung der Bushaltestelle
BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen beginnen am 7. Oktober 2025 mit der Erneuerung der Kabelverbindungstechnik in der Goldbachstraße in Poppenroth. Aufgrund dieser Arbeiten wird eine Vollsperrung ab Höhe der Hausnummer 1 eingerichtet. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet, und die Bushaltestelle in der Goldbachstraße muss verlegt werden.
Details zur Vollsperrung und Umleitung
Die Vollsperrung erfolgt ab dem 7. Oktober 2025 auf Höhe der Goldbachstraße 1.
Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Poppenrother Straße und den Heideneller.
Verlegung der Bushaltestelle
Während der Dauer der Arbeiten hält der Bus in Poppenroth ausschließlich in der St.-Ulrich-Straße.
